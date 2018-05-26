مقتل 5 أشخاص في قصف للتحالف على شركة النفط اليمنية بصنعاء

كشف مصدر عسكري باليمن لوكالة "سبوتنيك" أن التحالف العربي بقيادة السعودية قصف في غارة جوية شركة النفط اليمنية بصنعاء، مساء اليوم السبت، مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين.

© Sputnik . Стрингер اليمن... مقتل وإصابة 3 نساء بغارة شمال غربي صنعاء

صنعاء — سبوتنيك . وذكر المصدر العسكري بوزارة الدفاع في صنعاء، التابعة لحركة أ"نصار الله" (الحوثيين) أن "طيران التحالف قصف بغارتين مبنى شركة النفط في شارع الستين الجنوبي بالعاصمة صنعاء".

وقال مصدر أمني أن "5 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 12 آخرون، اليوم السبت، في قصف جوي للتحالف العربي بقيادة السعودية طال شركة النفط اليمنية".وأشار المصدر إلى وقوع " 5 شهداء بينهم امرأة و12 جريحاً بينهم أطفال"، في قصف استهدف شرطة النفط اليمنية بشارع الستين جنوب صنعاء.

فيما ذكر مصدر عسكري أن "حريقاً اندلع في مبنى الشركة جراء الغارتين".