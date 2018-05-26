مقتل شخص في قصف للتحالف على شركة النفط اليمنية بصنعاء

كشف مصدر عسكري باليمن لوكالة "سبوتنيك" أن التحالف العربي بقيادة السعودية قصف في غارة جوية شركة النفط اليمنية بصنعاء، مساء اليوم السبت، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 10 آخرين.