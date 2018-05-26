الطائرات الإسرائيلية تستهدف مواقع للفصائل الفلسطينية في رفح وغزة

قالت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت مواقع للفصائل الفلسطينية المسلحة في رفح وقطاع غزة مساء اليوم السبت.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت كتائب "القسام" عبر حسابها على "تويتر" إن " الطائرات الحربية الصهيونية تقصف موقع عين جالوت التابع للمقاومة غربي خان يونس جنوب قطاع غزة"، وذكرت في تغريدة أخرى أن "طائرات الاحتلال تستهدف موقع "الحشاشين" التابع للمقاومة الفلسطينية غرب رفح".

© AP Photo / Ariel Schalit الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده متأثرا بإصابته خلال مداهمة جرت برام الله

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن مساء اليوم السبت، عن وفاة أحد جنوده متأثرا بجروحه التي أصيب بها قبل يومين في مخيم الأمعري شمال رام الله.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان له "بخصوص الجندي من جيش الدفاع الإسرائيلي، فقد توفي متأثرا بجراحه اليوم بعد إصابته بجروح خطيرة في نشاط تشغيلي".

وقال راديو "صوت إسرائيل" إن الجندي يدعى "رونين لوبرسكي (20 عاما) توفي بعد إصابته بجروح خطيرة إثر إلقاء فلسطيني حجر رخام على رأسه خلال مهمة لاعتقال فلسطينيين في المخيم".