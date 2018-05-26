تسجيل
23:52 26 مايو/ أيار 2018
مباشر
    بحث
    مقاتلة إسرائيلية من طراز إف-15 (صورة ارشيفية)

    الطائرات الإسرائيلية تستهدف مواقع للفصائل الفلسطينية في رفح وغزة

    © AFP 2018 / Jack Guez
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قالت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت مواقع للفصائل الفلسطينية المسلحة في رفح وقطاع غزة مساء اليوم السبت.

    القاهرة — سبوتنيك. وقالت كتائب "القسام" عبر حسابها على "تويتر" إن " الطائرات الحربية الصهيونية تقصف موقع عين جالوت التابع للمقاومة غربي خان يونس جنوب قطاع غزة"، وذكرت في تغريدة أخرى أن "طائرات الاحتلال تستهدف موقع "الحشاشين" التابع للمقاومة الفلسطينية غرب رفح".

    جندي إسرائيلي
    © AP Photo / Ariel Schalit
    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده متأثرا بإصابته خلال مداهمة جرت برام الله
    وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن مساء اليوم السبت، عن وفاة أحد جنوده متأثرا بجروحه التي أصيب بها قبل يومين في مخيم الأمعري شمال رام الله.

    وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان له "بخصوص الجندي من جيش الدفاع الإسرائيلي، فقد توفي متأثرا بجراحه اليوم بعد إصابته بجروح خطيرة في نشاط تشغيلي".

    وقال راديو "صوت إسرائيل" إن الجندي يدعى "رونين لوبرسكي (20 عاما) توفي بعد إصابته بجروح خطيرة إثر إلقاء فلسطيني حجر رخام على رأسه خلال مهمة لاعتقال فلسطينيين في المخيم".    

    انظر أيضا:

    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده متأثرا بإصابته خلال مداهمة جرت برام الله
    وفاة فلسطيني متأثر بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي
    الصحة الفلسطينية: إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب نابلس
    عريقات يرد على قرار وزير الجيش الإسرائيلي
    الجيش الإسرائيلي يعلن استهدافه 7 مواقع لـ"حماس" شمالي قطاع غزة
    الجيش الإسرائيلي في حالة جهوزية وليس هناك مصلحة لأي طرف بالتصعيد
    مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شرق البريج وسط غزة
    مقتل 9 فلسطينيين وإصابة أكثر من 500 برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة
    مقتل فلسطينيين وإصابة 147 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة
    الجيش الإسرائيلي لمتظاهري فلسطين: قد أعذر من أنذر
    الكلمات الدلالية:
    الصراع الفلسطيني الإسرائيلي, الجيش الإسرائيلي, فلسطين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    الجرس الأخير - الاحتفال بآخر يوم في المدرسة في موسكو
    من قبلة الأمير هاري، وتحرير الجيش السوري لليرموك، إلى "الجرس الأخير" في روسيا - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    مقاتلة أمريكية تتعرى... وروسيا تتعرف على مفاتنها
    مقاتلة أمريكية تتعرى... وروسيا تتعرف على "مفاتنها"
    توزع القوى السياسية في مجلس النواب العراقي
    توزع القوى السياسية في مجلس النواب العراقي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك