الطائرات الإسرائيلية تستهدف مواقع للفصائل الفلسطينية في رفح وغزة

القاهرة — سبوتنيك. وقالت كتائب "القسام" عبر حسابها على "تويتر" إن " الطائرات الحربية الصهيونية تقصف موقع عين جالوت التابع للمقاومة غربي خان يونس جنوب قطاع غزة"، وذكرت في تغريدة أخرى أن "طائرات الاحتلال تستهدف موقع "الحشاشين" التابع للمقاومة الفلسطينية غرب رفح".
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان له "بخصوص الجندي من جيش الدفاع الإسرائيلي، فقد توفي متأثرا بجراحه اليوم بعد إصابته بجروح خطيرة في نشاط تشغيلي".
وقال راديو "صوت إسرائيل" إن الجندي يدعى "رونين لوبرسكي (20 عاما) توفي بعد إصابته بجروح خطيرة إثر إلقاء فلسطيني حجر رخام على رأسه خلال مهمة لاعتقال فلسطينيين في المخيم".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)