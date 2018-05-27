قبل 30 عاما… صورة "تاريخية" تجمع الملك سلمان وياسر عرفات

دشن الملك سلمان بن عبد العزيز، حملة تبرعات شعبية عام 1988، عندما كان أميرا على الرياض لدعم الشعب الفلسطيني.

وقد نشرت صحيفة "المرصد" السعودية، صورة تجمع الملك سلمان مع الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، قبل 30 عاما.

لقاء جمع الملك سلمان بـ «ياسر عرفات» قبل 30 عامًا.. ماذا فعل خادم الحرمين وكيف جاء رد فعل الرئيس الفلسطيني الراحل_صورة — https://t.co/2KayxLn02E pic.twitter.com/MGkv7Whztg — صحيفة المرصد (@marsdnews24) May 19, 2018

وبحسب الصحيفة، قال الملك سلمان، الذي كان رئيسا للحملة الشعبية

إن السعودية لم تتخذ موقفا مؤيدا للقضية الفلسطينية من أجل أن يأتيها الشكر.

أضافت الصحيفة أن الرئيس الفلسطيني قلده وسام "نجمة القدس" تقديرا لجهوده المبذولة.

يذكر أن وسام نجمة القدس لا يمنح إلا للمساهمين في دعم قضية القدس دعما حقيقيّا ومستمرا.