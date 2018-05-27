الجيش اليمني يسيطر على منطقة وقلعة الطائف جنوب الحديدة

وكانت قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قد سيطرت يوم السبت الماضي على سلسلة جبلية هامة في محافظة حجة شمال غربي اليمن، بعد معارك استمرت يومين مع مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بحسب ما ذكره المصدر.
وكان الجيش اليمني أطلق الخميس، 17 أيار/مايو الجاري، عملية عسكرية لتحرير مديرية حرض بإسناد بري من القوات السعودية وجوي من طيران التحالف.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل جماعة "أنصار الله" في اليمن، دعمًا لقوات الرئيس هادي لاستعادة المناطق التي سيطر عليها "الحوثيون".
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