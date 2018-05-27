الجيش اليمني يسيطر على منطقة وقلعة الطائف جنوب الحديدة

سيطرت قوات الجيش اليمني على قلعة الطائف ومحيطها جنوب الحديدة غربي البلاد، بعد معارك مع جماعة "أنصار الله".

© REUTERS / Khaled Abdullah متحدث الجيش اليمني يكشف تفاصيل استهداف مطار أبها السعودي

صنعاء — سبوتنيك . وأبلغ مصدر عسكري في المحافظة، وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بأن "لقوات الحكومية تسيطر على منطقة وقلعة الطائف أولى مناطق مديرية الدريهمي جنوب الحديدة".

وكانت قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قد سيطرت يوم السبت الماضي على سلسلة جبلية هامة في محافظة حجة شمال غربي اليمن، بعد معارك استمرت يومين مع مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بحسب ما ذكره المصدر.

وكان الجيش اليمني أطلق الخميس، 17 أيار/مايو الجاري، عملية عسكرية لتحرير مديرية حرض بإسناد بري من القوات السعودية وجوي من طيران التحالف.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل جماعة "أنصار الله" في اليمن، دعمًا لقوات الرئيس هادي لاستعادة المناطق التي سيطر عليها "الحوثيون".