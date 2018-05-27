طيران التحالف العربي يستهدف قاربا سياحيا في ميناء الحديدة

صنعاء — سبوتنيك. وذكر مصدر محلي في محافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك"، أن "طيران التحالف استهدف اليوم الأحد 27 أيار/مايو، قارباً سياحياً في ميناء الحديدة، ما أدى إلى تدميره".
وكانت القوات المسلحة الإماراتية، قد أعلنت أمس السبت، سيطرة قوات "التحالف العربي"، التي تقودها السعودية ضد "أنصار الله" في اليمن، على مناطق استراتيجية بالقرب من مدينة الحديدة — الميناء الرئيسي لليمن على البحر الأحمر (الواقع تحت سيطرة جماعة أنصار الله).
ويشن التحالف العربي بقيادة السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، غارات مكثفة على مواقع "أنصار الله" وحلفائهم، المسيطرين على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال اليمن، في محاولة لمؤازرة قوات الجيش الموالية للرئيس هادي لانتزاع السيطرة على مجمل الأراضي اليمنية بعد سيطرة "أنصار الله" عليها في يناير 2015.
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