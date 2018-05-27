أستاذ علاقات دولية: المبادرة الفرنسية هدفها الهيمنة على الوضع الليبي

قال الدكتور عبدالله عثامنة، الخبير الليبي في الشؤون الاستراتيجية وأستاذ العلاقات الدولية إن الاجتماع المرتقب في فرنسا بين الأطراف الليبية لا فائدة منه.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أن المبادرة الفرنسية، عبارة عن استحواذ وهيمنة على الوضع في ليبيا وهذا يزيد من عمق الأزمة، وهناك بعض الأطراف الدولية معترضة على محاولات الهيمنة الفرنسية، خاصة أن هذا الدور منوط به الأمم المتحدة، وكان من الواجب على الأطراف الليبية أن تعتذر عن هذا الاجتماع، وفي حال فشل جهود الأمم المتحدة كان من الممكن البحث عن حل داخلي.

© AFP 2018 / Abdullah Doma ليبيا... "شورى درنة" يطلق قذائف عشوائية على المدنيين

وتابع أن الأمر سيكون عبارة عن لقاء شكلي ولن يغير أي شيء على الأرض أو في مسار الأوضاع، خاصة أن النقاط التي تضمنتها المبادرة الفرنسية عبارة عن نقاط مجمعة من المبادرات الأخرى.

وشدد على أن الحل في ليبيا لا بد أن يكون بين الليبيين أنفسهم، وأن السبب الرئيسي في الاختلاف هو التدخل الخارجي في الشأن الليبي، وأن الانتخابات الرئاسية باتت ضرورية للحد من الأزمات المتعددة في الداخل، سواء الأزمات الاجتماعية أو الاقتصادية والأمنية وإعادة المهجرين، ومهما كانت النتائج التي تحققها الانتخابات فهي أفضل مما لم يتحقق خلال الفترة الماضية.

وتابع أن الدول التي يمكن أن تساهم في عملية الانتخابات، يمكن أن تقوم بالدعم الفني والأمني واللوجستي لإنجاح الانتخابات دون التدخل في أي نتائج أو سير العملية الانتخابية.

© AFP 2018 / Abdullah Doma الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا تطالب بتوحيد الصف لمواجهة الإرهاب

وكان فتحي المريمي مستشار رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح كشف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، الأطراف المشاركة في الاجتماع ، والتي تلقت الدعوة من باريس، حيث يشارك عقيلة صالح رئيس المجلس ورئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، وكذلك رئيس المجلس الأعلى للدولة أو من ينوب عنه، ويشارك المشير خليفة حفتر أو من ينوب عنه في الاجتماع. فيما تشارك عدة شخصيات ومنظمات وممثلين من بعض الدول ذات التأثير في الوضع الليبي.

وتحاول فرنسا في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون لعب دور أكبر لدفع الفصائل الليبية لإنهاء الاضطرابات التي سمحت لمتشددين إسلاميين بانتزاع موطئ قدم لهم في البلاد وأتاحت لمهربي المهاجرين العمل بحرية.

وسيحث الاجتماع الأطراف على سرعة تبني ترتيبات ضرورية لإجراء انتخابات هذا العام.

وتظهر مسودة خريطة طريق سياسية من 13 نقطة، دعوة للتوحيد الفوري للبنك المركزي والالتزام بدعم تشكيل جيش وطني والموافقة على عقد مؤتمر سياسي شامل خلال ثلاثة أشهر.