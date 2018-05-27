الحوثي: نخوض المعركة ضد الغزو الأجنبي أفضل من أي وقت مضى

قال زعيم جماعة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، إنهم يخوضون اليوم المعركة في مواجهة الغزو الأجنبي بأفضل من أي وقت مضى في تاريخ مواجهة الغزاة.

وتابع الحوثي في تصريحات تلفزيونية: "العدو يسعى لإعطاء كل خطوة أكبر من حجمها، ويجب مواجهة ذلك بالتحرك التعبوي والإعلامي".

وأضاف الحوثي "أي تراجع لأسباب موضوعية لا يعني نهاية المعركة، وسقوط بعض المحافظات في الجنوب أثبت ذلك".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH الحوثي: يستحيل على التحالف حسم معركة الساحل الغربي

وأكمل زعيم أنصار الله "لا يزال بيد الشعب اليمني المناطق التي تمثل العمق الاستراتيجي والتاريخي للبلد لمواجهة الغزاة".

وأتم الحوثي "قدرنا في هذه المعركة أن ننتصر إذا تحملنا مسؤوليتنا، والحذر من التقصير والتفريط والإرباك والقلق، وإني لأرى شعبنا اليوم في وضعية أفضل تساعده على الصمود والثبات".

وأعلنت وزارة الدفاع اليمنية في صنعاء، أن قواتها الموالية لجماعة أنصار الله، قتلت العشرات وجرحت المئات من القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي بعمليات نوعية في جبهة الساحل الغربي خلال خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع بصنعاء على لسان مصدر مسؤول عبر وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن العمليات تسير في عدة محاور منها شمال الخوخة وحيس وحرض، وإن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من التنكيل بالعدو بالغارات المفاجئة شمال حيس، بالتوازي مع التصدي لزحف في الخط الساحلي.

وأشارت الوزارة إلى أنه "تم إحراق الآليات بعتادها وتجهيزاتها وسقوط عشرات القتلى والجرحى من قوات الغزو والاحتلال، عبر تنفيذ تكتيك عسكري يستنزف ويشتت قوى الغزاة والمحتلين".