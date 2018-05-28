مجلس الشورى السعودي يوافق على مشروع قانون التحرش

وافق مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته العادية الأربعين التي عقدها بعد ظهر اليوم الاثنين، 28 مايو/أيار، على المشروع، الذي أعدته وزارة الداخلية، وذلك بناء على الأمر الملكي.

ووفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية، فقد وافق مجلس الشورى على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش، الذي أعدته وزارة الداخلية، ورفعته الوزارة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

© REUTERS / Saudi Press Agency الداخلية السعودية تبدأ تنفيذ أمر الملك سلمان خلال أيام قليلة

وأشارت إلى أن مشروع القانون، الذي أعدته الداخلية السعودية ، يشمل 8 مواد، تحدد كيفية تطبيق عقوبة التحرش على مرتكبيها. ويهدف القانون إلى مكافحة جريمة التحرش ، والحيلولة دون وقوعها، كما يستهدف صيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، بحسب أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المطبقة في المملكة.

وأشارت وسائل إعلام سعودية، نشرت تفاصيل المسودة النهائية للقانون، في وقت سابق، إلى أن العقوبات ضد المتحرش قد تصل إلى السجن 15 سنة، والغرامة بحد أقصى 3 ملايين ريال (0.8 مليون دولار).