الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل عبر حدوده إلى سوريا للالتحاق بـ"داعش"

عمان — سبوتنيك. ونقلت نشرة صادرة، اليوم الاثنين، عن القوات المسلحة الأردنية عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية — الجيش العربي القول "بأنه في تمام الساعة 21:30 من مساء يوم الأحد الماضي، تمكنت قوات حرس الحدود على واجهة المنطقة العسكرية الشمالية وبالتنسيق والمتابعة مع مديرية الأمن العسكري من إلقاء القبض على شخصين حاولا التسلل من الأراضي الأردنية إلى الأراضي السورية بقصد الالتحاق بتنظيم "داعش" الإرهابي".

© AFP 2018 / Khalil Mazraawi الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل وتهريب على حدوده الشمالية مع سوريا

وأضاف المصدر أنه "ولدى التحقيق الأولي معهما تبين أنهما مقتنعان بأفكار التنظيم، وقد اتفقا على تنفيذ عمليات طعن والاعتداء على رجال الأمن والقيام بعمليات تخريب من خلال استخدام المولوتوف"، هذا وتم "تسليمهما إلى الجهات المعنية لمتابعة التحقيق معهما ومعرفة الجٍهات التي تقف خلف نشر هذه الأفكار والتغرير بهذه الفئة واستغلالها لتنفيذ أجندة التنظيم ونشر أفكاره المتطرفة".

وتشهد الحدود الأردنية — السورية منذ غياب الجيش العربي السوري عن الجانب الآخر للحدود الأردنية — السورية، محاولات عديدة لتهريب المخدرات عبر الحدود الأردنية، وتسعى القوات المسلحة الأردنية بشكل دائم للتصدي لهذه المحاولات بمفردها نظرا لغياب الجيش العربي السوري عن الجانب الآخر للحدود.