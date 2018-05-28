هآرتس: معلومات عن إبعاد الأسد للقوات الإيرانية من الحدود الإسرائيلية

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، في ساعة متأخرة من مساء اليوم الإثنين، 28 مايو/ أيار، أن الرئيس السوري، بشار الأسد ينوي إبعاد القوات الإيرانية من الحدود السورية ـ الإسرائيلية المشتركة.

كتب المعلق العسكري للصحيفة، تسيفي بارئيل، أن الرئيس الأسد طلب من إيران وحزب الله اللبناني إبعاد قواتهما العسكرية من الحدود السورية ــ الإسرائيلية المشتركة، لمنع تدهور الأوضاع على تلك الحدود، وحتى لا تتخذ ذريعة لضرب إسرائيل لأهداف سورية أخرى بطول الأراضي السورية، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

© Sputnik . Mikhail Klimentiyev الأسد خلال لقائه لافرنتيف: انتصاراتنا لن تتوقف حتى القضاء على آخر إرهابي

يشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، قد تلقى دعوة رسمية من نظيره الروسي، سيرغي شويغو، لزيارة موسكو، الخميس المقبل، لمناقشة الأزمة السورية، تحديدا، وهو ما دعا ليبرمان إلى القول صراحة: " إن إسرائيل لن تسمح لإيران بتحويل سوريا إلى قاعدة أمامية ضدها".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد قال خلال مؤتمر هرتزليا الأمني، في العاشر من مايو/ أيار، الجاري، إن "إسرائيل ضربت كل البنية التحتية الإيرانية في سوريا، ونأمل أن يكون الفصل قد انتهى".