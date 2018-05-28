بعد استجابة "الشورى" والداخلية" للملك سلمان... احتفاء سعودي بقرار تاريخي جديد

ويتكون مشروع القانون من 8 مواد تضع نظاما لمكافحة جريمة التحرش، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأعدت الداخلية السعودية المشروع بناء على طلب ملكي، لمكافحة جريمة التحرش و"الحيلولة دون وقوعها".
«الشورى» يوافق على مشروع نظام «مكافحة التحرش»https://t.co/CqxwIVtuGZ #مجلس_الشورى #السعودية #مكافحة_التحرش pic.twitter.com/nnx6ha4hRn— صحيفة تواصل (@twasulnews) May 28, 2018
وكانت الداخلية قد رفعت المشروع إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، بعدما وجه الملك الوزارة لإعداد النظام "ما يشكله التحرش من خطورة وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع"، حسب وكالة الأنباء السعودية.
ووصف متابعون القرار بـ"التاريخي"، واعتبروا أن السعودية تسير في الطريق الصحيح.
#نظام_مكافحه_التحرش قرار تاريخي يؤكد من جديد على أن المملكة العربية السعودية تسير في الطريق الصحيح.. شكرا لكل عضو في مجلس الشورى ساهم في هذا النظام— محمد الخالد (@AlKhaled1899) May 28, 2018
السعودية في طريقها لإقرار أحد أكثر الأنظمة صرامة لمكافحة جريمة التحرش عربيا.. السجن والغرامة، والعقوبات المغلظة لتكرار الفعل.#نظام_مكافحة_التحرش— عبدالله آل هيضه (@Ahaydhah) May 28, 2018
وقال أحد المغردين أن النظام الجديد لمكافحة التحرش يعتبر الأكثر صرامة لمكافحة جريمة التحرش عربيا.
#السعودية لأنها دولة العدل وفيها القانون مثل الموت الذي لا يستثني أحد #نظام_مكافحه_التحرش— Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) May 28, 2018
تضمنت مسودة النظام، عقوبات ضد المتحرش تصل إلى السجن مدة 15 عامًا، وغرامة بحد أقصى تصل إلى 3 ملايين ريال (800,000 دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
دولة عصرية بمبادئ عربية إسلامية.#امجد_طه
وتصل عقوبة المتحرش في القانون الجديد إلى السجن 15 عاما، بينما تصل الغرامة إلى 3 ملايين ريال (800 ألف دولار أمريكي".
#الشورى يوافق على مشروع #نظام_مكافحة_جريمة_التحرش— د.منى آل مشيط (@MonaAlmushait) May 28, 2018
يهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها من الجنسين وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة. #رؤية_السعودية_2030 https://t.co/7fo9i8v0dr
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