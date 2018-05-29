مستشار الرئيس اليمني يكشف تفاصيل "ضربة قاصمة للحوثيين"

يتوقع سام الغباري، مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، السقوط الوشيك لجماعة "أنصار الله"، بعد فقدانها السيطرة على مناطق واسعة غربي البلاد.

وقال الغباري لصحيفة "عاجل" السعودية، إن قوات التحالف والجيش الوطني باتت قريبة من فرض سيطرتها على ميناء الحديدة.

وأشار الغباري إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تشكل "منعطفا حاسما في الحرب ضد العصابة الانقلابية".

وفي السياق نفسه، قال مصدر مقرب من القيادة اليمنية لـ"عاجل"، إن قوات " أنصار الله " تعيش حالة من الانهيار التام بعد الخسائر التي تكبدتها مؤخرا.

وأفاد مصدر بوجود خلافات كبيرة تعصف بصفوف الجماعة، قائلا: "هم يبدون على قلب رجل واحد وقلوبهم شتى. إنهم مخترقون داخليا".

وتوقع المصدر أن الضغط الذي تقوم به قوات التحالف والجيش الوطني سيدفع "الحوثي باتجاه البحر"، المسيطر عليه من جانب قوات التحالف والجيش اليمني، ما سيدفعهم للاحتماء بالجبال الوعرة.

ويرى المصدر أن "الحوثي يريد استغلال الخلافات البسيطة بين اليمنيين؛ ليتمسك بالسيطرة إلا أن هذه المحاولات لن تفلح في ظل انهيار الروح المعنوية للميليشيات الفارة".

وأكد المصدر أن السيطرة على ميناء الحديدة "ستمنع الحوثيين من الحصول على السلاح"، معلنا السيطرة على ٧٥٪ من إيرادات اليمن، ما يجعل اليمن تبدأ في استعادة عافيتها والاعتماد على نفسها.