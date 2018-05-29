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07:38 29 مايو/ أيار 2018
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    انتخابات تونس

    "نداء تونس" تعلن عن موقفها بعد تعليق العمل بوثيقة قرطاج

    © REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
    العالم العربي
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    عبرت حركة نداء تونس، اليوم الثلاثاء، عن موقفها بعد الإعلان عن تعليق العمل بوثيقة قرطاج وفندت الحركة الموقف في عدد من النقاط حسب بيانها.

    ووفقا لبيان الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أولا: اعتبار الحكومة الحالية التي تمخضت عن اتفاق قرطاج 1 كمرجعية سياسية جامعة قد تحولت إلى عنوان أزمة سياسية أفقدتها صفتها كحكومة وحدة وطنية.

    الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي
    © REUTERS / MUHAMMAD HAMED
    السبسي يقرر تعليق العمل بوثيقة قرطاج لأجل غير مسمى
    ثانيا: تعبر حركة نداء تونس عن رفضها تلقي أي دروس من أي كان في الحرص على المصلحة الوطنية واستقرار البلاد وتعتبر أن هذا الأمر ينبغي أن يخرج عن دائرة المزايدات الحزبية والابتزاز السياسي، كما تعبر عن استعدادها الكامل لخوض الاستحقاقات السياسية القادمة من أي موقع كان وفق تقديرها الثابت للمصلحة الوطنية ورفضها المطلق أن تكون أداة من أدوات ضرب التوافق الاجتماعي والسياسي الذي يمثل الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات الوطنية أحد دعائمه الأساسية.

    ثالثا: تندد حركة نداء تونس بالحملة المركزة التي تستهدف دور رئيس الجمهورية كراع للتوافقات السياسية والاجتماعية ومرجع للشرعية الشعبية الانتخابية والدستورية.

    رابعا: تعلن حركة نداء تونس عن إبقاء اجتماعها مفتوحا استعدادا لأخذ القرارات اللازمة في ضوء ما ستفضي له التطورات والنقاشات مع الأطراف السياسية والاجتماعية. كما تدعو الحركة كتلتها البرلمانية إلى الاجتماع غدا بشكل استثنائي.

    وأعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أمس الاثنين، تعليق العمل بالنسخة الثانية من وثيقة قرطاج إلى أجل غير مسمى، بسبب خلافات بين أطرافها حول مصير الحكومة التي يقودها يوسف الشاهد، بين من يطالب بإقالتها ومن يطالب بتعديلها فقط.

    يذكر أن وثيقة قرطاج هي وثيقة سياسية وقعتها تسعة أحزاب وثلاث منظمات تونسية في يوليو 2016 بعد أشهر من المفاوضات، وتضمنت خطوطا عامة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وأولويات العمل الحكومي، أهمها إحلال الأمن والاستقرار في البلاد، وترسيخ الانتقال الديمقراطي وحمايته من الانحرافات وذلك بفرض احترام الدستور والقانون وبصون حقوق وحريات التونسيين.

    انظر أيضا:

    السبسي يقرر تعليق العمل بوثيقة قرطاج لأجل غير مسمى
    بعد اجتماع أطراف "قرطاج 2".. هذا موعد حسم مصير حكومة الشاهد
    اجتماع حاسم لقوى وثيقة قرطاج للاتفاق على تعديل الحكومة في تونس
    قبل اجتماع الموقعين على قرطاج.. تراجع شعبية حكومة الشاهد
    تونس: الموقعون على "قرطاج 2" يحددون مصير الشاهد اليوم وتوقعات برحيله
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, أخبار تونس, أزمة سياسية, بيان, حركة نداء تونس, يوسف الشاهد, السبسي, تونس
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