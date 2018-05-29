سوريا تعترف باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية

أعلن مصدر في الخارجية السورية أنها اتفقت مع كل من أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية على تبادل الاعتراف الديبلوماسي فيما بينهم وإقامة السفارات.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة "سانا" السورية الرسمية عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين، "تم الاتفاق بين الجمهورية العربية السورية وكل من جمهورية أبخازيا وجمهورية أوسيتيا الجنوبية على تبادل الاعتراف وإقامة علاقات دبلوماسية على مستوى سفارة".

© Sputnik . Nataliya Seliverstova موسكو تطالب جورجيا بإلغاء قانون "الأراضي المحتلة" والتفاوض مع أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية

وكانت روسيا أكدت في وقت سابق أنه على جورجيا إلغاء قانون "الأراضي المحتلة" وبدء مفاوضات مباشرة في جنيف مع كل من أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في 28 آذار/مارس في بيان "أنه يجب على جورجيا إلغاء قانون "الأراضي المحتلة" وبدء مفاوضات مباشرة من كل من أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية في جنيف".

وجاء في بيان الخارجية: "على جورجيا أخيرا التفكير حول استعادة علاقات الثقة مع جيرانها وبدء حوار مباشر ومتبادل الاحترام مع أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية في جنيف، ووضع حد لدفع الدول الأخرى لحصار سكان الجمهوريتين بعدم منح تأشيرات الدخول لهم، وإلغاء قانون "الأراضي المحتلة".