اجتماع باريس بشأن ليبيا يخرج باتفاق على إجراء انتخابات في 10 ديسمبر المقبل

أعلن المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، طاهر السني، أن هناك إجماع بين ممثلي الوفود الأربعة على الإعداد لقاعدة دستورية للانتخابات في تاريخ أقصاه 16 سبتمبر/أيلول/، وتحديد يوم 10 ديسمبر/كانون الأول موعداً للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا.

وكتب السني، عبر حساب منسوب له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "إجماع وإيجابية بين ممثلي الوفود الأربعة على الإعداد لقاعدة دستورية للانتخابات في تاريخ أقصاه 16 سبتمبر، وتحديد لموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم 10 ديسمبر هذا العام".

اجماع وايجابية بين ممثلي الوفود الأربعة على الإعداد لقاعدة دستورية للانتخابات في تاريخ أقصاه 16-9 ، و تحديد لموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم 10-12 هذا العام — Taher EL-Sonni (@TaherSonni) May 29, 2018

يذكر أن الوفود الأربعة تمثل، قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بهدف وضع مسودة خريطة طريق نحو الانتخابات.