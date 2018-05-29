مصدر لـ"سبوتنيك": اتفاق الجنوب يشمل التنف...والجيش السوري إلى الحدود الجنوبية

صرح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن المحادثات حول منطقة خفض التصعيد جنوب سوريا بما في ذلك التنف انتهت وقد جرت منذ بضعة أسابيع، مشيرا إلى أن السيطرة على الحدود الجنوبية ستسلم لدمشق.

موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر المطلع، أن السيطرة على الحدود الجنوبية السورية بما في ذلك منطقة التنف، ستكون بيد دمشق وذلك وفقا لاتفاقيات جرت مناقشتها منذ بضعة أسابيع.

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وأردف المصدر: "كل المناطق الحدودية الجنوبية ستسلم للحكومة السورية، وفي مرتفعات الجولان، سيتم تجديد الاتفاقية حول منطقة قوات الأمم المتحدة للمراقبة، ولا ينظر في تواجد قوات إيرانية في المناطق الحدودية".

وأضاف: "جرت مناقشة هذه الاتفاقيات عدة أسابيع".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الإثنين، قد عبر عن أمله بسحب القوات الأمريكية من التنف جنوب شرقي سوريا.

وصرح لافروف "أما ما يتعلق بالمعلومات، التي لم أسمع عنها، حول إعداد الولايات المتحدة خطة لسحب القوات الأمريكية من التنف، وكما قلت سابقا، فإن هذه المنطقة أنشئت بشكل مصطنع لأسباب غير معروفة من وجهة النظر العسكرية. لذلك فإننا نلفت انتباه الزملاء الأمريكيين على هذه النقطة خلال اتصالات الجهات العسكرية".

وأضاف "في حال توصلوا إلى النتيجة، فأنا آمل أن يتم تنفيذ ذلك".