انقطاع الاتصالات الهاتفية بين سوريا ولبنان

أعلنت هيئة "أوجيرو" اللبنانية عبر حسابها على موقع "تويتر" "عن تعذر الاتصال الهاتفي بسوريا بسبب عطل طرأ داخل الاراضي السورية ليل 28/5/2018.
وأشار بيان "أوجيرو" إلى "أن هذا الأمر هو قيد المتابعة مع الجهات المعنية لإعادة الاتصالات إلى طبيعتها".
أعلنت هيئة "اوجيرو" عن تعذر الاتصال الهاتفي بسوريا بسبب عطل طرأ داخل الاراضي السورية ليل 28/5/2018.— ogero (@OgeroTelecom) May 29, 2018
واشار بيان "اوجيرو" الى "ان هذا الامر هو قيد المتابعة مع الجهات المعنية لاعادة الاتصالات الى طبيعتها"
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