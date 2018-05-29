انقطاع الاتصالات الهاتفية بين سوريا ولبنان

أعلنت هيئة "اوجيرو" عن تعذر الاتصال الهاتفي بسوريا بسبب عطل طرأ داخل الاراضي السورية ليل 28/5/2018.



واشار بيان "اوجيرو" الى "ان هذا الامر هو قيد المتابعة مع الجهات المعنية لاعادة الاتصالات الى طبيعتها"