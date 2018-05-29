انفجار ليلي مزدوج يستهدف مقرا لـ "جبهة النصرة" في إدلب

وأوضح المصدر أن الانفجار الأول نجم عن تفجير سيارة مفخخة، استهدفت أحد مقرات مسلحي "هيئة تحرير الشام"، التي تعد تنظيما لـ "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظورة في روسيا).
وأضاف المصدر: "وبعد الانفجار العنيف الذي حصل قبل قليل، لم تلبث أن انفجرت عبوة ناسفة في المكان ذاته بعد لحظات، ليسارع مسلحو "الهيئة" إلى فرض طوق أمني حول مكان التفجيرين مانعين اقتراب أي من المدنيين من الموقع، دون تمكن أي كان من الحصول على معلومات دقيقة عن حجم الأضرار الناجمة عن التفجيرين".
ويسيطر على بلدة الدانا مسلحون تابعون لـ "هيئة تحرير الشام" الإرهابية (المحظورة في روسيا)، ويشكل الأجانب معظم مقاتليها (شيشان — أويغور- أوزبك).
وتشهد محافظة إدلب وريفها انفلاتا أمنيا واسعا جراء الاقتتال الحاصل بين الفصائل المسلحة، وتتجلى من خلال ترعرع عمليات الاغتيالات والتفجيرات التي أسفرت عن مقتل وجرح أكثر من 4000 آلاف مسلح وسط غضب شعبي عارم جراء بقاء تلك العمليات مجهولة الفاعل.
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