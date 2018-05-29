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    الجيش العربي السوري في إدلب

    انفجار ليلي مزدوج يستهدف مقرا لـ "جبهة النصرة" في إدلب

    © Sputnik . Iliya Pitalev
    العالم العربي
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    قال مصدر محلي لـ "سبوتنيك" أن انفجارا قويا سمعت أصداؤه في بلدة الدانا والمناطق المحيطة بريف إدلب الشمالي، قبل أن يليه انفجار ثان أقل شدة.

    وأوضح المصدر أن الانفجار الأول نجم عن تفجير سيارة مفخخة، استهدفت أحد مقرات مسلحي "هيئة تحرير الشام"، التي تعد تنظيما لـ "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظورة في روسيا).

    القوات الجوية السورية
    © AFP 2018 / TAUSEEF MUSTAFA
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    وأشار إلى أن المقر عبارة عن مدرسة الصناعة المهنية الواقعة على الطريق الواصل بين بلدة الدانا وقرية دار حسان، والتي استولى عليها التنظيم وحولها إلى مقر أمني.

    وأضاف المصدر: "وبعد الانفجار العنيف الذي حصل قبل قليل، لم تلبث أن انفجرت عبوة ناسفة في المكان ذاته بعد لحظات، ليسارع مسلحو "الهيئة" إلى فرض طوق أمني حول مكان التفجيرين مانعين اقتراب أي من المدنيين من الموقع، دون تمكن أي كان من الحصول على معلومات دقيقة عن حجم الأضرار الناجمة عن التفجيرين".

    انفجار ليلي مزدوج يستهدف مقرا لـ جبهة النصرة في إدلب
    © Sputnik . Bassel shartouh
    انفجار ليلي مزدوج يستهدف مقرا لـ "جبهة النصرة" في إدلب

    ويسيطر على بلدة الدانا مسلحون تابعون لـ "هيئة تحرير الشام" الإرهابية (المحظورة في روسيا)، ويشكل الأجانب معظم مقاتليها (شيشان — أويغور- أوزبك).

    وتشهد محافظة إدلب وريفها انفلاتا أمنيا واسعا جراء الاقتتال الحاصل بين الفصائل المسلحة، وتتجلى من خلال ترعرع عمليات الاغتيالات والتفجيرات التي أسفرت عن مقتل وجرح أكثر من 4000 آلاف مسلح وسط غضب شعبي عارم جراء بقاء تلك العمليات مجهولة الفاعل.

     

    الكلمات الدلالية:
    هيئة تحرير الشام, تنظيم جبهة النصرة الإرهابي, إدلب, سوريا
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