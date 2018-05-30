"أنصار الله" تحبط زحفين لقوات هادي قبالة منفذ علب بعسير

دارت معارك تخللها قصف مدفعي، أمس الثلاثاء 29 مايو/أيار، بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، ومسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيون" في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

صنعاء — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" "بأن قوات الرئيس هادي نفذت يوم الثلاثاء، محاولتي زحف باتجاه منفذ علب الحدودي في عسير، اندلعت على اثرهما معارك مع مسلحي أنصار الله استمرت ساعات".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH "أنصار الله" تؤكد تنفيذ ضربات على الدفاعات الجوية ومواقع قيادية للتحالف

وأشار المصدر إلى "تمكن مسلحي أنصار الله من التصدي للزحفين، وأوقعوا نحو 15 قتيلاً وجريحاً في صفوفهم"، مضيفاً "أن مدفعية أنصار الله استهدفت تجمعات للمهاجمين من قوات هادي قبالة منفذ علب الحدودي الدولي الذي يبعد عن محافظة ظهران الجنوب في عسير نحو 15 كيلومترا".

وتباع المصدر:

شن مسلحو أنصار الله قصفا مدفعيا على مواقع للجيش السعودي في تباب الشيخ وجبل الدود وموقع العمود في قطاع جيزان.

يذكر أن مواقع وتجمعات للجيش السعودي في المناطق الحدودية بجيزان ونجران وعسير جنوب غربي السعودية، تتعرض إلى هجمات يشنها مسلحو أنصار الله تتنوع بين عمليات قصف وكمائن وقنص، كردٍ على العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن منذ 26 مارس 2015.