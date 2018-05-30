"أنصار الله" تحبط زحفين لقوات هادي قبالة منفذ علب بعسير

صنعاء — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" "بأن قوات الرئيس هادي نفذت يوم الثلاثاء، محاولتي زحف باتجاه منفذ علب الحدودي في عسير، اندلعت على اثرهما معارك مع مسلحي أنصار الله استمرت ساعات".
وتباع المصدر:
شن مسلحو أنصار الله قصفا مدفعيا على مواقع للجيش السعودي في تباب الشيخ وجبل الدود وموقع العمود في قطاع جيزان.
يذكر أن مواقع وتجمعات للجيش السعودي في المناطق الحدودية بجيزان ونجران وعسير جنوب غربي السعودية، تتعرض إلى هجمات يشنها مسلحو أنصار الله تتنوع بين عمليات قصف وكمائن وقنص، كردٍ على العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن منذ 26 مارس 2015.
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