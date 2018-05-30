التوصل لاتفاق بالعودة إلى تفاهمات وقف إطلاق النار في غزة

أعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، اليوم الأربعاء 30 مايو/أيار، أنه "بعد نجاح المقاومة بصد العدوان ومنع تغيير قواعد الاشتباك تدخلت العديد من الوساطات، وتم التوصل إلى توافق بالعودة إلى تفاهمات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتزام فصائل المقاومة ما التزم الاحتلال بها"، على حد وصفه.

رام الله — سبوتنيك. جاءت تصريحات الحية في بيان مقتضب وصل لوكالة "سبوتنيك"، وذلك بالتزامن مع مطالبة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، بضرورة عودة سياسة الاغتيالات في قطاع غزة.

© REUTERS / AMMAR AWAD الجيش الإسرائيلي: قصفنا 25 موقعا في قطاع غزة

وفي مقابلة له مع القناة الإسرائيلية الثانية ، قال أردان: "بسبب التصعيد وإطلاق النار طوال اليوم، يجب على إسرائيل أن تعود لسياسة الاغتيالات في قطاع غزة الليلة".

يذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي جدد، صباح اليوم الأربعاء 30 مايو/ أيار، قصفه لأهداف متفرقة في قطاع غزة، وذلك في إطار تصعيده ضد القطاع منذ صباح أمس، مستهدفا موقع الجدار التابع للمقاومة والواقع شمال قطاع غزة بصاروخ تحذيري من قبل طائرة استطلاع.

أوضح مسؤول عسكري إسرائيلي بارز أن توالي إطلاق القذائف والراجمات على مستوطنات غلاف غزة أدى إلى تدهور الوضع في تلك المناطق، خاصة في منطقتي، أشكلون وكريات جات، مما اضطر معه رؤساء تلك البلدات إلى اتخاذ قرار فتح الملاجئ والمخابئ فيها؛ لاستيعاب المستوطنين والحفاظ على أرواحهم.