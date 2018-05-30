مسؤول: لا توجد قوات كردية في منبج و"قسد" انسحبت بعد تحرير المدينة

أكد القائد العام لمجلس منبج العسكري محمد أبو عادل على أنه لا توجد قوات كردية في مدينة منبج، شمال سوريا، مشددا على أن "قوات سوريا الديمقراطية" انسحبت من المدينة بعد 4 أشهر من تحريرها من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).

القاهرة — سبوتنيك. وقال أبو عادل في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" ردا على تقارير إعلامية أفادت بانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من مدينة منبج "لا توجد قوات كردية في منبج، ونحن أبناء المدينة الذين دافعنا عنها"، موضحا "قوات سوريا الديمقراطية انسحبت من تشرين الثاني/نوفمبر بعد 4 أشهر تقريبا من تحريرها من قبضة تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا)".

YouTube تركيا وأمريكا تعلنان وضع خارطة طريق للتعاون في منبج السورية

وأضاف أبو عادل "لم يتم التوصل حتى الآن لأي اتفاق أمريكي تركي"، متابعا "ما يثار حول الاتفاق الأمريكي التركي بتسليم قيادة منبج كلام إعلامي فقط صادر من وسائل الإعلام التركية، ونحن في المدينة ولا يحدث أي شيء".

ولفت أبو عادل "كنا مجتمعين قبل يومين فقط بمبعوث أمريكي في منبج ولم يثر موضوع تسليم قيادة المدينة".

واتفقت تركيا وأمريكا على وضع خارطة طريق للتعاون في مدينة منبج السورية، خلال اجتماع مشترك حضره مسؤولون أمريكان وأتراك من مجموعة العمل الخاصة بسوريا، يوم الجمعة 25 مايو/ أيار.

وأعلنت تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، في بيان مشترك، نقلته وكالة "رويترز" أن مجموعات عمل تركية وأمريكية اجتمعت في أنقرة، ووضعت خارطة طريق للتعاون لضمان الأمن والاستقرار في مدينة منبج شمالي سوريا.