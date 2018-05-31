جولة جديدة للمبعوث الأممي لليمن وسط تصعيد ميداني غير مسبوق

وصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إلى السعودية، اليوم الخميس 31 مايو/أيار، في مفتتح جولة جديدة من لقاءاته الأطراف اليمنية، بهدف الدفع بجهود استئناف المفاوضات للخروج بحل سياسي للأزمة في اليمن.

صنعاء — سبوتنيك. وقال مصدر دبلوماسي في صنعاء لوكالة "سبوتنيك": "إنه من المقرر أن يزور المبعوث الأممي العاصمة صنعاء، الأسبوع المقبل، للقاء قيادات جماعة أنصار الله (الحوثيين) وتنظيم المؤتمر الشعبي العام، بعد لقائه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في السعودية، وسيعرض عليه ملامح من إطار خطة العمل لاستئناف المفاوضات، قبيل تقديمه الى مجلس الأمن في النصف الأول من يونيو المقبل".

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن... قتلى وجرحى بغارات للتحالف في الحديدة

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زيارة المبعوث الأممي تأتي عقب تأجيلها بسبب التوتر الذي خلفه مقتل رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد بقصف جوي للتحالف في 19 أبريل الماضي بمحافظة الحديدة.

وكان المتحدث باسم المبعوث الأممي أكد في بيان منتصف مايو الجاري "أن المبعوث يود تصحيح أي انطباع مفاده بأن تأجيل زيارته إلى صنعاء قد عرقل بأي حال من الأحوال وصوله إلى قادة أنصار الله من أجل فهم وجهات نظرهم الخاصة بشكل أفضل في إطاره للمفاوضات".

وتأتي الجولة الجديدة للمبعوث الأممي وسط تصعيد كبير للقوات الحكومية في محافظة الحديدة غرب اليمن، وإحرازها تقدم في معارك مع جماعة أنصار الله، واقترابها من مدينة الحديدة، التي أصبحت على بعد كيلومترات قليلة، حسب مصدر عسكري.