غير مسبوق... كيف ظهرت أخت الأمير متعب على غلاف مجلة أزياء

نشرت مجلة فرنسية مختصة بالموضة والمنوعات والأزياء صورا لابنة ملك السعودية السابق، عبد الله بن عبد العزيز، في حدث غير مسبوق.

ووضعت الأميرة هيفاء في إحدى الصور غطاء الرأس بشكل غير تام، ليظهر أكثر من نصف شعرها، فيما ارتدت في صورة أخرى قبعة كلاسيكية متناسقة مع الفستان الذي ارتدته في صحراء جدة.

يعلق مانويل أرنو، رئيس تحرير "ڤوغ" العربية: "سموها سيدة كريمة تتميز بحضورٍ أنيقٍ ونبيلٍ بكل معنى الكلمة، وهي ابنة الملك الراحل عبد الله، أحد أكثر حكام المملكة العربية السعودية شعبية".

مجلة @VogueAlArabiya تخصص عددها هذا الشهر عن #قيادة_المرأة السعودية للسيارة، وتختار سمو الأميرة هيفاء بنت عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود وجهاً لغلاف هذا العدد 💚🇸🇦 pic.twitter.com/t8uSzm1KhT — عبدالرحمن العصيمي (@AHAlosaimi) May 30, 2018

ويضيف: "وبوصفها أما لثلاثة أبناء، تكرس الأميرة حياتها لأسرتها وفنها. لقد شرفني كثيرا قرارها بقبول دعوتنا لتتفضل بالظهور على غلاف عددنا لشهر يونيو. وكما يدرك أبناء المنطقة، فإن الأسر الحاكمة في العالم العربي متحفظة للغاية، ما يجعلني أشعر بعظيم الامتنان لقاء موافقتها التي تنم عن الثقة".

وتقول الأميرة هيفاء في حوار نشرت "فوغ" مقتطفات منه إن "في بلادنا هناك بعض المحافظين الذين يخشون التغيير… بالنسبة لي أنا أدعم هذه التغييرات".

ويقدم العدد الجديد من المجلة، عددا من السعوديات، مثل منال الشريف، التي كان لها دور حاسم في حركة حقوق المرأة في المنطقة، كما تقول المجلة.

ويضم العدد أيضا لاعبة كرة القدم، سجى كمال، التي تسعى لإشراك أول فريق كرة قدم للنساء على الإطلاق في المملكة في منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم الذي يقيمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتظهر في هذا العدد المهم أيضا كل من الممثلة عهد كامل، أول نجمة سعودية تظهر في مسلسلٍ لشبكة "نتفليكس"؛ وفاطمة باعشن، أول امرأة متحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن؛ وشانينا شايك، عارضة الأزياء السوبر التي تعود أصولها إلى السعودية والتي شاركت في عروض كلٍّ من توم فورد وستيلا مكارتني.

© REUTERS / FAISAL AL NASSER أول رسالة من المرور السعودي للنساء قبل رفع حظر القيادة

وتتناول مقالات العدد الجديد من "فوغ" عددا من المصممات السعوديات مثل: دانة بو أحمد، والجوهرة (سديم) عبد العزيز الشهيل، وأروى البنوي، ونورة آل الشيخ، وليلى موسى، اللواتي يتركن بصماتهن على صناعة الموضة.

وتقول المجلة على موقعها الإلكتروني إن هذا هو العدد الأول الذي تخصصه بالكامل للسعودية وهو "يحتفي بنساء المملكة وإنجازاتهن الواسعة".

وكانت المملكة الخليجية المحافظة أعلنت أنها ستسمح للنساء للمرة الأولى بقيادة السيارات بدءا من 24 حزيران/ يونيو المقبل، ضمن سلسلة من التغييرات الاجتماعية والاقتصادية.