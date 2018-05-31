قطر تتخذ قرارا جديدا

أعلنت "قطر للبترول" اليوم، عن رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح ما بين 2.5 إلى 5.3 %، حسب صحيفة الشرق القطرية.
ويبلغ سعر لتر الديزل 2.5 ريال (الدولار الأمريكي يساوي 3.6 ريال قطري)، وليتر الجازولين 90 بـ2.10 ريال، وليتر جازولين 91 ممتاز بـ2 ريال.
"قطر للبترول" تعلن ارتفاع أسعار الوقود بنسب تتراوح ما بين 5ر2 و 3ر5 بالمائة لشهر يونيو من العام الجاري.
— وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) May 31, 2018
خُفي علينا شوي— Nasser A Al Darwish (@naldarwish26) May 31, 2018
يا قطر للبترول
مب كل يوم والتالي
رافعه علينا اسعار البترول
بنلاقيها منچ ولا من القطرية
ماعندكم غير الشفط pic.twitter.com/PhVUXBRxJ5
بينما كانت أسعار الوقود خلال شهر مايو/ أيار الجاري، لترالديزل بـ2 ريال قطري، والجازولين 90 سوبر بـ2 ريال أيضا.
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