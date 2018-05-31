قطر تتخذ قرارا جديدا

اتخذت قطر قرارا جديدا اليوم الخميس 31 مايو/ أيار، وسيتم العمل به بداية شهر يونيو/ حزيران المقبل.

أعلنت "قطر للبترول" اليوم، عن رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح ما بين 2.5 إلى 5.3 %، حسب صحيفة الشرق القطرية.

ويبلغ سعر لتر الديزل 2.5 ريال (الدولار الأمريكي يساوي 3.6 ريال قطري)، وليتر الجازولين 90 بـ2.10 ريال، وليتر جازولين 91 ممتاز بـ2 ريال.

"قطر للبترول" تعلن ارتفاع أسعار الوقود بنسب تتراوح ما بين 5ر2 و 3ر5 بالمائة لشهر يونيو من العام الجاري. — وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) May 31, 2018 خُفي علينا شوي

يا قطر للبترول

مب كل يوم والتالي

رافعه علينا اسعار البترول

بنلاقيها منچ ولا من القطرية

ماعندكم غير الشفط pic.twitter.com/PhVUXBRxJ5 — Nasser A Al Darwish (@naldarwish26) May 31, 2018

بينما كانت أسعار الوقود خلال شهر مايو/ أيار الجاري، لترالديزل بـ2 ريال قطري، والجازولين 90 سوبر بـ2 ريال أيضا.