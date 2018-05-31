اليمن... وصول مساعدات أممية وكويتية إلى سقطرى

وأشار إلى "أن الطائرة نقلت أيضاً إلى جانب المساعدات الطبية، ألف علبة كرتون من المواد الغذائية، مقدمة من برنامج الغذاء العالمي".
وأضاف
أن طائرة أخرى وصلت اليوم إلى سقطرى تحمل 12 طناً من المواد الإغاثية مقدمة من الهلال الأحمر الكويتي ضمن خطة عاجلة لمواجهة الأضرار التي لحقت بالمحافظة جراء إعصار "ماكونو".
وكانت الأمم المتحدة أعلنت استجابتها لنداء الحكومة اليمنية إغاثة سقطرى، بإرسال مساعدات عاجلة وفريق أممي وصل، يوم الثلاثاء المنصرم، لإعداد تقرير شامل عن الاحتياجات ونوعية التدخلات".
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