اليمن... وصول مساعدات أممية وكويتية إلى سقطرى

وصلت إلى محافظة أرخبيل سقطرى جنوب اليمن، أول طائرة أممية تحمل مساعدات للمتضررين من إعصار "ماكونو"، الذي ضرب الجزيرة الأسبوع الماضي.

© AP Photo / Kayhan Ozer قطر وتركيا تقدمان مساعدات بمليون دولار إلى اليمن

صنعاء — سبوتنيك . قال مصدر في عمليات محافظة سقطرى لوكالة "سبوتنيك": "إن 30 طناً من الأدوية والمساعدات الطبية، مقدمة من منظمة الصحة العالمية وصلت، اليوم الخميس 31 مايو/ أيار، إلى مطار الأرخبيل كدفعة أولى تضم مضادات حيوية وسوائل وريدية ومستلزمات جراحية، وأدوية لعلاج الملاريا وغيرها".

وأشار إلى "أن الطائرة نقلت أيضاً إلى جانب المساعدات الطبية، ألف علبة كرتون من المواد الغذائية، مقدمة من برنامج الغذاء العالمي".

وأضاف

أن طائرة أخرى وصلت اليوم إلى سقطرى تحمل 12 طناً من المواد الإغاثية مقدمة من الهلال الأحمر الكويتي ضمن خطة عاجلة لمواجهة الأضرار التي لحقت بالمحافظة جراء إعصار "ماكونو".

وكانت الأمم المتحدة أعلنت استجابتها لنداء الحكومة اليمنية إغاثة سقطرى، بإرسال مساعدات عاجلة وفريق أممي وصل، يوم الثلاثاء المنصرم، لإعداد تقرير شامل عن الاحتياجات ونوعية التدخلات".