السيسي يتحدث عن دور الملك سلمان خلال "العدوان الثلاثي" على مصر

أجرت مجلة إمارتية، حوارا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تناول فيه الحديث عن مصر وعلاقاتها بالمملكة السعودية.

وقد أذاعت مجلة "الرجل" برومو للحوار على منصاتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في حين كشفت أنه سيتم نشره في وقت لاحق.

في العدد الجديد من #مجلة_الرجل

الرئيس المصري #عبد_الفتاح_السيسي وقصة انتقال الشاب الطموح من حي الجمالية الشعبي الى قصر الاتحادية الرئاسي#السيسي_مجلة_الرجل pic.twitter.com/daG4tPYvPU — مجلة الرَّجل (@ArrajolM) May 31, 2018

وقال السيسى فى حواره مع المجلة: "مصر والسعودية جناحا هذه الأمة ولدينا تنسيق على أعلى درجة".

وقال السيسي في ما يتعلق بالملك سلمان: "عندما تعرضت مصر للعدوان الثلاثى كان الملك سلمان فى صفوف المقاتلين".

وأضاف:

دعم أشقائنا فى الخليج، هو من أحد أسباب تجاوزنا للأزمات التى مرت بها مصر وتغلبنا عليها.

مضيفًا: "مواجهة الإرهاب هى التحدى الحقيقى للإنسانية".

ويؤكد الرئيس المصري دائما حرص بلاده على الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي مع السعودية ودول الخليج في مختلف المجالات.