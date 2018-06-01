معلنا فوز "تويتر" السعودية... قرقاش يتحدث عن مقاطعة الدول الأربع لقطر

تحدث وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، أنور قرقاش، عن المقاطعة العربية لقطر، وذلك بعد مرور سنة عليها.

وقال قرقاش إن الملخص الإعلامي لمرور سنة على أزمة قطر أن "تويتر" السعودي هزم الجزيرة.

وأضاف قرقاش أن "صوتك أقوى وأوضح حين تدافع عن وطنك".

الملخص الإعلامي لمرور سنة على أزمة قطر أن تويتر السعودي هزم الجزيرة، صوتك أقوى وأوضح حين تدافع عن وطنك. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 1, 2018

وفي 5 يونيو/حزيران العام الماضي قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها مقاطعة بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".

وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.