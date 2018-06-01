"أنصار الله" تعلن إسقاط مروحية "أباتشي" وطائرة استطلاع للتحالف

قال مصدر في وزارة الدفاع اليمنية في صنعاء، إن الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية تمكنت من إسقاط مروحية "أباتشي" في جحفان بجبهة جيزان، في حين تم إسقاط طائرة استطلاع نوع "ch4" في الجوازات قبالة منفذ علب.

وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية التي تديرها جماعة "أنصار الله" أن الجبهات شهدت خلال الـ24 الساعة الماضية "انتصارات نوعية لأبطال الجيش واللجان الشعبية وتكبيد العدو ومرتزقته عشرات القتلى والجرحى وخسائر فادحة في العتاد الحربي".

© AP Photo / Hani Mohammed الجيش اليمني يفاجئ "أنصار الله" بعد عملية استخباراتية... ماذا ينتشر على حدود الحديدة

من جانب آخر، حققت قوات الجيش الوطني التابع لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، يوم أمس الخميس، تقدما جديدا في مديرية كتاف شمالي محافظة صعدة، وتمكنت من تحرير عدد من المرتفعات وتأمين وادي العطفين الاستراتيجي وتواصل تقدمها باتجاه مركز المديرية.

وأكد قائد محور صعدة العميد عبيد الأثله في تصريح لـ"سبتمبر نت"، أن "قوات الجيش تمكنت اليوم من استعادة السيطرة التامة على وادي العطفين وعدد من المرتفعات المحيطة به".

وأضاف أن "ما لا يقل عن ثلاثين مسلحا من الميليشيا لقوا مصرعهم"، لافتا إلى أن قوات الجيش استعادت كمية من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة كانت مع الميليشيا من بينها خمسة معدلات "آي كي"، وقاذفات "آر بي جي" مع حشواتها، وأسلحة أخرى وذخائر متنوعة.