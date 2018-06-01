روسيا والإمارات توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية

وقعت روسيا والإمارات، اليوم الجمعة 1 يونيو/ حزيران، اتفاقية للشراكة الاستراتيجية، وذلك أثناء زيارة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد إلى موسكو.

موسكو- سبوتنيك وتم التوقيع على الاتفاقية بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي عهد أبو ظبي.

وتشمل الاتفاقية جميع مجالات الشراكة مثل التجارية والاقتصادية والمالية والاستثمارية والثقافية والإنسانية والعلمية التقنية والطاقة والسياسة والتعاون في مجال الأمن وغيرها.

وجاء في اتفاقية الشراكة الاستراتيجية أن "الطرفان يؤكدان السعي للتعاون في مجالات أخرى بما فيها المجال الصناعي"، مشيرة إلى أن أحد آليات التعاون في هذا المجال "استمرار التنسيق فيما يخص وضع سوق الألمنيوم، في إطار مجموعة العمل للتعاون في مجال صناعة الألمنيوم".

وأضافت "يعرب الجانبان عن عزمهما العمل على تعزيز وتنمية التعاون السياسي في القضايا الثنائية والإقليمية الرئيسية، بما في ذلك في إطار الحوار الاستراتيجي روسيا — مجلس التعاون الخليجي، وصيغة التعاون الروسية — العربية وغيرها من الصيغ".

وتابعت "الطرفان سيعززان التعاون في مجال الأمن والدفاع، بما فيه عن طريق تفعيل المشاورات بين الهيئات المختصة للدولتين".

وأضافت "يؤكد الطرفان السعي للتعاون في مجالات عدة منها توسيع التعاون في مجال الطاقة المتجددة"، مشيرة إلى أن الطرفين سيواصلان التعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية من أجل خلق مصدر طاقة خال من الكربون، بما في ذلك في مجال تبادل الخبرة وإجراء تجارب علمية-تقنية مشتركة والعمل في مجال بناء المفاعل".

وكان ولي عهد أبو ظبي قال، في وقت سابق من اليوم، إن الإمارات العربية المتحدة ترغب في التعاون مع كل العالم من أجل ضمان مستقبل واعد للشرق الأوسط.

وأوضح ابن زايد، خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "تسعى الإمارات العربية المتحدة للتعاون مع كل المجتمع الدولي، مع جميع أصدقائنا من أجل ضمان مستقبل زاهر لمنطقتنا. ونحن نعول على نقاش مفصل حول هذا الموضوع".