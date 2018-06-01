مقتل ممرضة وإصابة 100 برصاص الجيش الإسرائيلي خلال "مسيرات العودة" في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل ممرضة فلسطينية وإصابة 100 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في "مسيرات العودة" في قطاع غزة.

© REUTERS / AMMAR AWAD الجيش الإسرائيلي يتأهب لمواجهة مسيرات العودة الفلسطينية في غزة

القدس — سبوتنيك . قتلت مسعفة فلسطينية وأصيب أكثر من 100 آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مسيرات "العودة" على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها: "فلسطين تودع شهيدة العمل الإنساني رزان أشرف النجار 21 عاما التي لم تغادر ميدان عملها الإسعافي التطوعي خلال مسيرة العودة الكبرى حتى قدمت نفسها شهيدة اليوم شرق خان يونس".

وأضاف البيان "إجمالي الإصابات في الجمعة العاشرة لمسيرة العودة الكبرى من قبل الاحتلال شرق قطاع غزة حتى اللحظة 100 منها 40 بالرصاص الحي، وإصابة حرجة لفتاة شرق خان يونس".

وقد توافد آلاف الفلسطينيين باتجاه المناطق الحدودية للمشاركة في المسيرات التي أطلقتها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة شعار "من غزة إلى حيفا، وحدة دم ومصير مشترك".

وقد قام المتظاهرون بإشعال الإطارات المطاطية وإلقاء الحجارة باتجاه الجنود الإسرائيليين الذين ردوا بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ومنذ صباح اليوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي استعداده لمواجهة المسيرة الفلسطينية العاشرة للعودة على حدود قطاع غزة.

وأفادت القناة الثانية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، 1 يونيو/ حزيران، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لمواجهة مسيرات العودة الفلسطينية على حدود غزة، والتي تتزامن مع الجمعة الثالثة من شهر رمضان، في ظل توقعات بتزايد أعداد الفلسطينيين بالقرب من الجدار الفاصل للحدود الإسرائيلية، مقارنة بأيام الجُمع الماضية.