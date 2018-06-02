الملك سلمان يعين محمد بن سلمان رئيسا لمجلس ملكي جديد

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم اليوم السبت بتكوين مجلس المحميات الملكية.

وبحسب قناة "الإخبارية" السعودية، يتولى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئاسة المجلس.

وجاء في الأمر الملكي: "يكون مجلس المحميات الملكية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".

يذكر أن الملك أصدر أيضا عددا من الأوامر الملكية بما فيها إنشاء وزارة جديدة للثقافة.