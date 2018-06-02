الملك سلمان يعين محمد بن سلمان رئيسا لمجلس ملكي جديد

وبحسب قناة "الإخبارية" السعودية، يتولى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئاسة المجلس.
#عاجل | يُكوّن مجلس المحميات الملكية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان#عكاظ #أوامر_ملكية@okaz_brk https://t.co/VD55AtKbWM pic.twitter.com/AO2H2HnDDh— عكاظ عاجل (@okaz_brk) June 1, 2018
وجاء في الأمر الملكي: "يكون مجلس المحميات الملكية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".
يذكر أن الملك أصدر أيضا عددا من الأوامر الملكية بما فيها إنشاء وزارة جديدة للثقافة.
رابط بث مباشر الاخباريه #اوامر_ملكيه #اوامر_ملكية_بعد_قليل— منصور.🇸🇦 (@mansoor_ja) June 1, 2018
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