الجيش السوري يعثر على مفاجآت من المسلحين في حماة (فيديو)

عثر الجيش السوري على أنواع مختلفة من الأسلحة والذخيرة خلال تمشيط المنطقة السكنية عقربة في جنوب محافظة حماة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الاتحادية بأن الإرهابيين أخفوا أنواعا مختلفة من الأسلحة تحت الأرض قبل مغادرة المنطقة، بما في ذلك مختلف مدافع الهاون والبنادق الآلية والصواريخ والأجهزة المتفجرة.

ويذكر أن لواء من خبراء المتفجرات من الجيش السوري اكتشفوا معمل مهجور لإنتاج المتفجرات وفيه صواريخ مختلفة الإنتاج والعيار في منطقة مدينة عقربة في محافظة حماة.

والجدير بالذكر أنه في أوائل شهر مايو أيار، تمكنت السلطات السورية بمساعدة مركز المصالحة الروسي من التوصل إلى اتفاق مع قادة الجماعات المسلحة لانسحاب المسلحين من شمال محافظة حمص وجنوب محافظة حماة.

وسلم الإرهابيون جميع الأسلحة في غضون ثلاثة أيام واتجهوا نحو إدلب وجرابلس. أما أولئك الذين رغبوا بالبقاء تمكنوا من تسوية وضعهم، وفقا لمرسوم الرئيس السوري بشار الأسد.