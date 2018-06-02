الرئيس المصري خلال أداء اليمين: لن أخشى مواجهة

أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، 2 يونيو/حزيران، اليمين الدستورية لولاية ثانية أمام مجلس النواب بعد فوزه بأغلبية ساحقة في الانتخابات.

وقال أمام النواب: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

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وأوضح السيسي بعد تأدية اليمين الدستورية، في البرلمان : "نخوض معركتي البقاء والبناء متمسكين بعقدنا الاجتماعي الذي وقعناه سوية دولة وشعبا".

وأضاف "لن أخشى مواجهة أو اقتحاما لمشكلة"، متابعا "قيادة دولة بحجم مصر أمر عظيم وأحدد معكم العهد بأن نواجه التحدي ونخوض معركة البناء".

وشدد الرئيس المصري على مواصلة "علاقات مصر المتوازنة دوليا وإقليميا دون الانزلاق إلى صراعات أو نزاعات لا طائل منها"، متابعا "أنا رئيس لكل المصريين من اتفق معي أو اختلف معي".