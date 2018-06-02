المعلم: لم نبدأ بالتفاوض مع "قسد" والرقة في قلوب كل السوريين

أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن الحكومة السورية لم تبدأ بعد التفاوض مع قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من واشنطن.

وقال المعلم في مؤتمر صحفي، اليوم السبت "الرئيس بشار الأسد كان واضحا عندما قال على قسد التفاوض أو العمل العسكري"، متابعا "لم نبدأ بعد التفاوض مع قسد حول المستقبل، ولا نزال نعتبرهم مواطنين يحرصون على بلدهم كما نحرص".

© Sputnik . Mikhail Klimentiyev الأسد: الحرب الحقيقية هي الحرب على كسب قلوب السوريين وقد كسبناها

وأضاف المعلم "كل يوم يمر ميدانيا نحن أفضل"، مؤكدا "الرقة ما زالت في قلوبنا ويجب تحريرها وإعادة إعمارها".

ومن ناحية أخرى فقد أكد الوزير المعلم أن المادة 15 من الدستور تمنع مصادرة أي ملكية إذا لم تكن للمنفعة العامة.. والقانون رقم 10 ضرورة بعد تحرير الغوطة من الإرهاب لأن التنظيمات الإرهابية أحرقت السجلات العقارية وتلاعبت بالملكيات الخاصة ولا بد من تنظيم هذه الملكيات لإعادة الحقوق لأصحابها، كما نقلت وكالة "سانا".

وقال المعلم: نحن الأحرص على إعادة النازحين السوريين إلى ديارهم وسنقدم كل التسهيلات للراغبين في العودة، مشيرا إلى أن دستور 2012 من أفضل الدساتير في المنطقة ومهام لجنة مناقشة الدستور تتمثل في مناقشة الدستور الحالي وهذا أقر في مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي.