برلماني مصري: الدستور ليس قرآنا وسنعدله لو هناك ضرورة

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، اللواء كمال عامر، إن جلسة حلف اليمين للرئيس عبد الفتاح السيسي حملت عدة رسائل للداخل والخارج.

وكان الرئيس السيسي قد أدى، اليوم السبت 2 يونيو/ حزيران، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، لفترة رئاسية ثانية.

وأضاف عامر، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن جلسة حلف اليمين الدستورية التي شهدها مجلس النواب اليوم، هي جلسة تاريخية لم تعقد داخل البرلمان منذ ثورة 25 يناير، موضحا أن الرئيس السيسي هو أول رئيس مصري يؤدي اليمين أمام مجلس النواب.

وكان البرلمان المصري قد شهد في سبتمبر 2005 حلف الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك لليمين.

وأشار عامر إلى أن جلسة حلف اليمين كشفت عن تبادل الثقة والحب بين الشعب ورئيسه، ومدى رضاء الشعب وإصراره على استكمال مسيرة بناء مصر خلال الفترة الرئاسية الثانية، مضيفا أن المصريين اختاروا السيسي لفترة رئاسية ثانية في رسالة واضحة للعالم بأن مصر كلها مصطفة وراء الرئيس.

ولفت رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي إلى أن الرئيس عبر خلال كلمته أمام نواب الشعب، بكلمات موجزة عن مدى اهتمامه بإعادة بناء الإنسان المصري وإعطاء أولوية للتعليم والصحة.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان إنه، وفقا للدستور الحالي، الفترة الرئاسية الحالية هي الثانية والأخيرة للرئيس السيسي، مضيفا أن الدستور حدد مدة الرئاسة في مدتين 8 سنوات، مضيفا "حتى الآن لم يجد البرلمان داعي لتعديل الدستور، ولكنه ليس قرآنا، وعندما تبرز عوامل ملحة تتطلب تعديله، سيتخذ البرلمان القرار المناسب حياله".

وينص الدستور في المادة 140 منه على أن "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة".

وانتهت الفترة الرئاسية الأولى للسيسي، اليوم السبت، وعقب أداء اليمين بدأت فترة رئاسته الثانية، ومدتها 4 سنوات تنتهي في يونيو 2022.

وعن رسائل الرئيس للخارج، قال عامر إن الرئيس جدد حرصه على إقامة علاقة متوازنة مع القوى الخارجية.

مكاسب قياسية للبورصة خلال فترة الولاية الأولى للرئيس #السيسي منذ يونيو 2014 وحتى حلف اليمينhttps://t.co/vn1rYLIydY pic.twitter.com/6KkjUElTtA — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) June 2, 2018

​من جانبه، قال وكيل مجلس النواب المصري، سليمان وهدان، إن أداء الرئيس اليمين الدستورية أمام البرلمان لفترة رئاسية ثانية، هو يوم تاريخي يعبر عن مدى الاستقرار الموجود في مصر.

وأضاف وكيل البرلمان، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن جلسة البرلمان الخاصة اليوم لم تشهدها مصر منذ 13 عاما، موضحا أنه منذ 2005 لم يقم أي رئيس مصري، بأداء القسم أمام نواب الشعب.

خبير اقتصادي يتوقع: 20 مليار دولار استثمارات أجنبية بعد #حلف_اليمينhttps://t.co/JSKnQNv3Td pic.twitter.com/bYo6kukr7j — بوابة أخبار اليوم (@akhbarelyom) June 2, 2018

​وشدد وهدان "مصر خلال قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبرت كل الأخطار والعراقيل والمؤامرات التي كانت تستهدف الدولة المصرية".

ولفت وكيل البرلمان إلى أن الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي ستشهد تعزيز دور مصر الإقليمي والدولي، وحدوث نهضة اقتصادية شاملة في كافة الجوانب، مؤكدا أن المشروعات الاقتصادية ستؤتي ثمارها خلال الفترة المقبلة