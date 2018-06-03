الجيش الليبي يعلن تدمير مخازن الأسلحة في درنة

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الأحد 3 يونيو/حزيران، في مدينة بنغازي شرقي البلاد، أن قوات السلاح الجو الليبي نفذت ضربات جوية، ليل السبت، على مخازن للأسلحة تابعة لمجلس شورى درنة.

بنغازي — سبوتنيك. وقال مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي خليفة العبيدي، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" أن "مقاتلات سلاح الجو الليبي الجوي قد نفذت غارات ليل السبت 2 يونيو/حزيران، على المخازن الرئيسية لأسلحة شورى إرهاب درنة والمستشفى الخاص بالجماعات الإرهابية".

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وأضاف العبيدي أن:

المخازن قد تم تدميرها بالكامل، انفجارات متواصلة يسمع دويها الآن للأسلحة والذخائر التي كانت موجودة بالمخازن الواقعة بمحيط شركة الجبل بالمدخل الغربي لمدينة درنة.

يذكر أن مدينة درنة هي المدينة الوحيدة في إقليم برقة، التي ما زالت تحت سيطرة ما يسمى مجلس شورى مجاهدي درنة "وهو فصيل مسلح يضم جماعات موالية لتنظيم القاعدة".

وتشهد مدينة درنة اشتباكات متواصلة بين قوات الجيش الليبي والجماعات المتطرفة المتحصنة داخلها، منذ إعلان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، انطلاق الحملة العسكرية لتحرير المدينة.