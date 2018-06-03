العراق: إجراءات عاجلة لمواجهة ندرة المياه بعد جفاف نهر دجلة

قالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، إن المجلس قرر اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة شح المياه في عدد من مناطق البلاد.

وذكر بيان للأمانة تلقت وكالة الأنباء العراقية (واع) نسخة منه، أن "المجلس قرر تخصيص سبعة مليارات وتسعمائة مليون دينار من احتياطي الطوارئ لعام 2018، لتنفيذ أعمال المرحلة الأولى لمشروع نصب مضخات على بحيرة الثرثار".

© Sputnik . Nazek Mohammed بعد جفاف نهر دجلة... حديث عراقي عن تركيا وإمكانية تدويل القضية

وأضاف البيان أن "القرار تضمن أيضا قيام وزارة النفط بتوفير مادة زيت الغاز لتشغيل المولدات، والآليات الساندة وبطريقة الدفع الآجل، إضافة إلى قيام وزارة الكهرباء بمد خط كهرباء يصل إلى موقع نصب المضخات العامة بقدرة 12 ميغا واط".

وكان وزير الموارد المائية العراقية، حسن الجنابي، أعلن بدء الحكومة التركية ملء سد "إليسو"، الذي أُنشئ على نهر دجلة، وهو ما لوحظ مباشرة على النهر في الجانب العراقي بانخفاض مناسيب مياهه.

وقال الجنابي في تصريح صحفي، يوم السبت، إن "الجانب التركي بدأ بملء السد، ولدينا اتفاق معه بشأن حصة المياه التي تُخزّن والكميات التي ستطلق، ويستمرّ هذا الاتفاق حتى نوفمبر المقبل".

وأضاف أن "العراق سيجتمع مع المسؤولين الأتراك، في نوفمبر المقبل، بمدينة الموصل؛ لمراجعة الاتفاق والنظر به وفق المعطيات الجديدة".

وخلال اليومين الماضيين بدأت آثار ملء السد التركي تظهر على نهر دجلة في العاصمة بغداد ومدينة الموصل الشمالية؛ بانخفاض مناسيب المياه إلى حد كبير، وهو ما أثار رعب المواطنين من جفاف سيضرب مناطقهم ومحاصيلهم الزراعية.

وبث ناشطون على الشبكات الاجتماعية مقاطع مرئية وصورا لنهر دجلة، لدرجة بات بالإمكان عبوره مشيا على الأقدام. ويعاني العراق من شح في الموارد المائية في نهري دجلة والفرات، خاصة في المناطق الزراعية.