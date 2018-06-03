بعد لقائه محافظ سقطرى... المشاط يصدر قرارات جديدة

أصدر رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى في العاصمة اليمنية صنعاء، مهدي المشاط، عدة قرارت، هي الأولى منذ تعيينه مكان الرئيس الراحل صالح الصماد.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة لجماعة أنصار الله، فقد أصدر المشاط قرار بتعيينات جديدة في مجلس الشورى.

© AP Photo / Hani Mohammed تفاصيل خطيرة... "رسالة موت" إلى المشاط تحدد عدد أيام رئاسته

ونص قرار المشاط "تعيين التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس الشورى:1- محسن بن محسن عمران.2- يحيى حزام يحيى غيثان.3- أمين عبدالله ظافر حمود عاطف".

كما أصدر رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى قرار رقم (69) لسنة 2018م بتعيين فارس مجاهد أحمد حميد الحباري محافظا لمحافظة ريمة.

من جهة أخرى، قال موقع قناة "المسيرة"، إن مهدي المشاط التقى محافظ أرخبيل سقطرى هاشم سعد السقطري، واستعرض الأوضاع في سقطرى وما خلفه الإعصار الذي ضرب الجزيرة مؤخرا من أضرار على سكان الجزيرة والبنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة.

وبحسب الموقع التابع لأنصار الله: "تم استعراض المخاطر التي تتعرض لها المحافظة إزاء ما تنتهجه دول التحالف بقيادة السعودية اليمن من سياسات لاحتلال الجزيرة وتدمير البيئة الطبيعية والبحرية والغطاء النباتي الفريد في سقطرى وكذا محاولاتها لانتهاك سيادة الجمهورية اليمنية عبر التواجد العسكري فيها الذي هو في الأساس تواجد أمريكي وبريطاني".