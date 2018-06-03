انحراف طائرة عسكرية في الجزائر وإصابة 8 عسكريين

أصيب ثمانية عسكريين، اليوم الأحد، بانحراف طائرة عسكرية خلال هبوطها على مدرج مطار عسكري بمدينة بسكرة شمال شرقي الجزائر.

الجزائر — سبوتنيك. وقال مصدر محلي مسؤول لوكالة "سبوتنيك"، إن "الطائرة التي كانت في مهمة تدريبية وعلى متنها ثمانية أفراد، انحرفت خلال هبوطها ما أدى إلى انقسام الجزء الخلفي منها وإصابة طاقم الطائرة والمتدربين".

© Sputnik . سقوط طائرة عسكرية ومقتل طياريها جنوب الجزائر

وأكد المصدر أن "قائد الطائرة أخفق في إبقاء الطائرة على مدرج الهبوط بعدما انحرفت إلى مسار آخر".

ونقل الضحايا على وجه السرعة إلى مستشفى بسكرة لتلقي العلاج.

وذكرت نفس المصادر أن الجروح التي أصيب بها العسكريون خفيفة ولا تدعو للقلق. ولم تصدر وزارة الدفاع الجزائرية حتى الآن أية تفاصيل حول الحادث.

يشار أن 257 شخصاً أغلبهم من العسكريين، قتلوا في تحطم طائرة عسكرية من نوع "اليوشين" في نيسان/أبريل الماضي، بعد لحظات من إقلاعها من مطار بوفاريك العسكري القريب من العاصمة الجزائرية.

وشهدت الجزائر منذ العام 2008، سلسلة حوادث تحطم للطيران العسكري ، بلغت تسعة حوادث، بالإضافة إلى حادث الأربعاء الماضي، حادث تحطم طائرة عسكرية في منطقة أم البواقي شرقي البلاد في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، والذي ذهب ضحيته 77 شخصا.