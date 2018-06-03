قوة أمنية عراقية تحاصر مجموعة من "داعش" وتحرر مخطوفين

أعلنت الشرطة العراقية، اليوم الأحد، أن قوة منها تحاصر مجموعة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (والمحظور في روسيا)، في منطقة مخمور بمحافظة نينوي، وأنها حررت اثنين من المخطوفين لديهم.

بغداد — سبوتنيك. وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان، إن "قوة من الشرطة الاتحادية تحاصر مجموعة من الدواعش في وديان جبل قره جوغ المطلة على منطقة مخمور في محافظة نينوى واشتبكت معهم بالأسلحة المتوسطة".

© Sputnik . Nazek mohamed وصول قوة مشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي إلى سنجار

وأضاف جودت أن "القوة تمكنت من تحرير اثنين من المختطفين المحتجزين لديهم منذ 3 أشهر".

يذكر أن القوات الأمنية تتمكن بين فترة وأخرى من قتل واعتقال عناصر "داعش" في مناطق متفرقة من البلاد، كما تحرر العديد من المختطفين لدى التنظيم.

وبوقت سابق من اليوم، أعلن الحشد الشعبي العراقي أنه استهدف تجمعا لتنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا]، داخل الأراضي السورية، بعد رصد تحركاتهم في منطقة "تل صفوك" على الحدود العراقية السورية.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" في 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد نحو 3 سنوات من القتال ضد الإرهاب في مناطق واسعة من البلاد.