"الحوثيون" يعلنون استعادة قلعة الطائف غربي اليمن من سيطرة قوات هادي

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) استعادة قلعة الطائف والمناطق المجاوة لها من سيطرة القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور في محافظة الحديدة، غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وأوردت قناة المسيرة، الناطقة باسم جماعة "أنصار الله"، مساء اليوم الأحد، "تمكن مسلحو الجماعة من تطهير منطقة الطائف والأماكن المجاورة لها بالكامل جنوب الحديدة بعملية نوعية خلفت خسائر كبيرة في عديد وعتاد للعدو".

© AP Photo / Hani Mohammed "الحوثيون" يسقطون طائرة استطلاع تابعة للتحالف بقيادة السعودية

وأضافت القناة أن مسلحي "أنصار الله أعطبوا آلية عسكرية وسيارة وقتلوا 5 وأسروا آخر، بهجوم مباغت شرق الجاح في مديرية بيت الفقية جنوب الحديدة".

وكانت القوات الحكومية سيطرت في 27 أيار/مايو الفائت، على منطقة وقلعة الطائف في مديرية الدريهمي الواقعة على ضواحي مدينة الحديدة، بهجوم واسع سانده طيران التحالف بغطاء جوي بحري مكثف.

وصعّد الجيش اليمني المدعوم من التحالف بقيادة السعودية عملياته ضد مسلحي "أنصار الله" في محافظة الحُديدة الساحلية حيث تسعى القوات الحكومية إلى السيطرة على الميناء، خاصة بعد استعادتها مديريتي الخوخة وحيس، واستعادة غالبية مديرية التحيتا، ثالث مديريات الحديدة، وسط مقاومة عنيفة من المسلحين.

وتأتي في سياق معارك يقوم بها الجيش اليمني مدعوما بالتحالف العسكري العربي بقيادة السعودية الذي ينفذ منذ 26 آذار/مارس 2015 غارات مكثفة على مواقع جماعة "أنصار الله" وحلفائهم المسيطرين على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال اليمن، لمؤازرة قوات الجيش الموالية للرئيس هادي لاستعادة الحكم على مجمل الأراضي اليمنية التي سيطرت عليها الجماعة مطلع عام 2015.