"أنصار الله" يسيطرون على مواقع في الوازعية بتعز

تجددت المعارك بين قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، ومسلحي جماعة أنصار الله في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، بأن مسلحي أنصار الله شنوا، هجوماً على قوات الرئيس هادي في مديرية الوازعية غرب محافظة تعز، استهدف مواقع عسكرية في التبة الحمراء ومحيط التبة السوداء.

© AP Photo / Hani Mohammed "الحوثيون" يعلنون استعادة قلعة الطائف غربي اليمن من سيطرة قوات هادي

وأضاف المصدر "نفذ أنصار الله هجوما آخرا على مواقع لقوات هادي شمال الوازعية وقرية العريش ومفرق الوازعية".

ووفقاً للمصدر "تمكن مقاتلو أنصار الله من السيطرة على عدد من المواقع المطلة على خطوط إمداد لقوات الرئيس هادي، عقب مواجهات عنيفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين".

وكانت القوات الحكومية سيطرت في 12 مايو/أيار الماضي، على منطقة الشقيراء مركز مديرية الوازعية، بعد يومين من استعادتها مديرية موزع، إثر قطع إمدادات مسلحي أنصار الله بالسيطرة على مفرق الوازعية ومفرق المخا ومثلث البرح بمديرية مقبنة.