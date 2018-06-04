وزير الخارجية الأمريكي يجتمع بنظيره التركي من أجل "خارطة طريق سورية"

أنقرة — سبوتنيك. وأشارت الوزارة إلى أن المسألة الرئيسية في هذه المحادثات، ستكون الاتفاق على خارطة الطريق حول مدينة منبج السورية.
وأكمل البيان "سيناقش الطرفان كافة القضايا المتعلقة بسوريا، بما في ذلك خارطة الطريق حول مدينة منبج السورية، بالإضافة للعلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية الأخرى ذات الاهتمام المشترك".
وسيجتمع أوغلو خلال زيارته في واشنطن مع ممثلين عن الجاليات التركية والمسلمة في الولايات المتحدة ، ودوائر الأعمال الأمريكية ومراكز الأبحاث والصحافة.
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