وزير الخارجية الأمريكي يجتمع بنظيره التركي من أجل "خارطة طريق سورية"

أعلنت وزارة الخارجية التركية، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيجري، يوم الاثنين، محادثات في واشنطن مع نظيره التركي، مولود أوغلو.

أنقرة — سبوتنيك. وأشارت الوزارة إلى أن المسألة الرئيسية في هذه المحادثات، ستكون الاتفاق على خارطة الطريق حول مدينة منبج السورية.

© REUTERS / JONATHAN ERNST بومبيو: ترامب واثق من أن الزعيم الكوري الشمالي سيتخذ قرارا تاريخيا

وأضافت الوزارة في بيان:"سيقوم وزيرنا بزيارة عمل للولايات المتحدة في الفترة من 3 إلى 4 يونيو/حزيران، بدعوة من وزير الخارجية مايك بومبيو ".

وأكمل البيان "سيناقش الطرفان كافة القضايا المتعلقة بسوريا، بما في ذلك خارطة الطريق حول مدينة منبج السورية، بالإضافة للعلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية الأخرى ذات الاهتمام المشترك".

وسيجتمع أوغلو خلال زيارته في واشنطن مع ممثلين عن الجاليات التركية والمسلمة في الولايات المتحدة ، ودوائر الأعمال الأمريكية ومراكز الأبحاث والصحافة.