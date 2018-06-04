في دولة خليجية... نصف الموظفين لا يذهبون للعمل

وأشارت الدراسة التي أجرتها "IWG" للأبحاث، إلى أن 60% من الموظفين في دولة الإمارات، يعملون ليوم واحد على الأقل أسبوعيا، في مكان آخر غير المكتب، بينما يعمل 52% بعد لنصف أسبوع أو أكثر، فيما يعمل 10 موظفين فقط خارج المكتب الرئيسي لشركاتهم لخمس مرات في الأسبوع، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.
ووجدت الدراسة أن مفهوم العمل المرن لا يقلل فقط من الوقت المستغرق في التنقل، ولكنه يحسن من جوانب الإنتاجية.
وذكرت الصحيفة الإماراتية أن نتائج الدراسة أظهرت اتجاها مشابها في القوى العاملة على المستوى العالمي، مشيرة إلى 70% من الموظفين يعملون ليوم واحد على الأقل في الأسبوع في مكان آخر خارج المكتب.
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