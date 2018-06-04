في دولة خليجية... نصف الموظفين لا يذهبون للعمل

ذكرت دراسة حديثة، صادرة من إحدى المجموعات، أن أكثر من نصف موظفي دولة خليجية لا يذهبون إلى مكاتبهم للعمل، وأنهم يعملون "عن بعد".

وأشارت الدراسة التي أجرتها "IWG" للأبحاث، إلى أن 60% من الموظفين في دولة الإمارات، يعملون ليوم واحد على الأقل أسبوعيا، في مكان آخر غير المكتب، بينما يعمل 52% بعد لنصف أسبوع أو أكثر، فيما يعمل 10 موظفين فقط خارج المكتب الرئيسي لشركاتهم لخمس مرات في الأسبوع، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

© AP Photo / Hassan Ammar السعودية تحظر العمل تحت أشعة الشمس في هذه الفترة

وعثرت الدراسة أن الشركات في الإمارات أدركت أن توفير استراتيجيات العمل المرن لموظفيها قدمت لها منافع كبيرة منها نمو الأعمال والتنافسية، فضلا عن زيادة الإنتاجية واجتذاب واستبقاء أفضل المواهب، بالإضافة إلى تعظيم الربحية (91% — 8% فوق المعدل العالمي).

ووجدت الدراسة أن مفهوم العمل المرن لا يقلل فقط من الوقت المستغرق في التنقل، ولكنه يحسن من جوانب الإنتاجية.

وذكرت الصحيفة الإماراتية أن نتائج الدراسة أظهرت اتجاها مشابها في القوى العاملة على المستوى العالمي، مشيرة إلى 70% من الموظفين يعملون ليوم واحد على الأقل في الأسبوع في مكان آخر خارج المكتب.