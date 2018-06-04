اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا ترحب باتفاق ميثاق المصالحة

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن ترحيبها باتفاق ميثاق المصالحة الذي توصلت إليه مصراتة وتاورغاء، والذي تم المصادقة عليه يوم الأمس الأحد، في مدينة مصراتة.

وقالت اللجنة في بيان لها، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إنها "تعتبر أن هذا الاتفاق يعد خطوة إيجابية هامة باتجاه المصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة، وإحلال السلام والوئام والتوافق الوطني والاجتماعي في البلاد".

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وتابع البيان أن اللجنة تعرب عن أملها بأن تكون عودة أهل تاورغاء إلى مدينتهم بداية لعودة سريعة لجميع النازحين والمهجرين فى الداخل والخارج.

كما تأمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أن يؤسس اتفاق المصالحة الشاملة بين مدينتى تاورغاء ومصراتة، وأن يشكل هذا الاتفاق نقطة انطلاقة لمبادرة مصالحة وطنية واجتماعية شاملة فى كامل ربوع ليبيا، تسهم في طي صفحة الماضي واستشراف المستقبل.

وبدأت مشكلة تهجير أهالي المدينة الساحلية تاورغاء منذ سيطرة كتائب مسلحة من مصراتة على المدينة في 2011، وكان المفترض أن تنتهي مطلع فبراير/شباط عام ، بحسب بيان رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، نهاية العام الماضي، حيث قال وقتها إن "أهالي تاورغاء سيعودون إلى منازلهم مطلع فبراير"، إلا أن الاتفاق لم ينفذ، وفشلت كل محاولات المصالحة بين أهالي تاورغاء ومصراته.