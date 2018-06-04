عقوبة مضاعفة لمتهم يبتز فتيات عراقيات وينشر صورهن عبر "إنستغرام"

قضت محكمة جنح عراقية، اليوم الاثنين 4 حزيران/يونيو، بالسجن ثلاث سنوات مضاعفة، لمتهم أقدم على نشر صور لفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبالذات منها موقع "إنستغرام".

سبوتنيك . وأعلن المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم، أن "محكمة جنح النجف "وسط البلاد"، قضت ثلاثة أحكام بالحبس عن ثلاث دعاوى حركتها فتيات ضد متهم أقدم على عرض صور لهن على تطبيق إنستغرام".

وأضاف البيرقدار أن الأحكام كانت الحبس 3 سنوات عن كل دعوى تنفذ بالتعاقب".

وبيّن البيرقدار أن "المتهم طلب منهن مبالغ مالية مقابل عدم نشر الصور على تطبيق إنستغرام".

وأكد الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي أن "المتهم اعترف أمام قاضي التحقيق بهذا العمل"، منوها إلى أن "المحكمة أصدرت قرارها بالسجن وفقا لأحكام المادة 433 من قانون العقوبات العراقي".

الجدير بالذكر، أن بعض الفتيات في العراق يتعرضن إلى عمليات ابتزاز عن نشر صور لهن دون حجاب أو بثياب فاضحة، أو تصور أحداهن مع حبيب لها، ويتلقين تهديدات بالفضح لو لم يدفعن المال اللازم أو غيره، ليحذف المبتز الصور، والذي يكون في الكثير من الأحياء صديق أو حبيب الفتاة، ما يعرضها إلى خطر أو أن تكون ضحية لجرائم القتل بدافع الشرف.