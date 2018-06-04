مقتل شخص وإصابة آخر بغارة للتحالف العربي على حجة شمال غربي اليمن

قتل يمني واحد، وأصيب آخر بغارة لطيران التحالف العسكري العربي ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على محافظة حجة، شمال غربي اليمن.

© REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD خبراء في التحالف العربي يدمرون ألغاما بحرية زرعها "أنصار الله"

القاهرة — سبوتنيك . قال مصدر في الإدارة المحلية بمحافظة حجة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، "طيران التحالف شن غارة على سيارة في الطريق العام بمديرية عبس، أسفرت عن وقوع قتيل وجريح".

وأفاد مصدر في الإدارة المحلية بمحافظة صعدة، وكالة "سبوتنيك" بأن "التحالف قصف بغارتين حفار مياه في منطقة آل عمار بمديرية الصفراء، أسفرتا عن تدميره بالكامل".

وأضاف المصدر "الجيش السعودي نفذ قصفاً صاروخياً ومدفعياً على مديريتي رازح الواقعة على الشريط الحدودي".

يذكر أن مواقع وتجمعات للجيش السعودي في المناطق الحدودية بجازان ونجران وعسير جنوب غربي السعودية، تتعرض لهجمات يشنها مسلحو "أنصار الله" تتنوع بين عمليات قصف وكمائن وقنص، كردٍ على العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن منذ 26 آذار/ مارس 2015.

وأسفر النزاع الذي يتجاوز عامه الثالث في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.