أطفال مصر في تركيا بدعوة روسية

وتشارك مصر لأول مرة ضمن 40 دولة، بوفد من الأطفال تحت إشراف شريف جاد مدير النشاط الثقافي بالمركز الثقافي الروسي.
وقد وجهت مؤسسة "روس أتوم" الروسية الدعوة لعدد من المحاضرين والفنانين لتدريب الأطفال، ورفع مهاراتهم الفردية في العديد من الأنشطة المختلفة مثل التكنولوجيا والتواصل بين الشعوب، الفنون التعبيرية الفنون المسرحية، الأشغال اليدوية، المسابقات الذهنية والرياضية.
كما تمنح الفرصة لكل دولة لتقديم عرض فني يعبر عن تراثها الثقافي، ويستمر المعسكر حتى 19 من الشهر الجاري.
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