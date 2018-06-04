الرئيس الإسرائيلي يهاتف الرئيس عباس مهنئا إياه بحلول شهر رمضان وتماثله للشفاء

© Sputnik . Boshra Al-Futiani آلاف الفلسطينيين يتجهون إلى القدس لأداء الصلاة بالمسجد الأقصى في الجمعة الثالثة من رمضان

سبوتنيك . وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، شكر الرئيس عباس الرئيس الإسرائيلي على التهنئة.

وقال الرئيس عباس، سابقا، خلال اجتماع للجنة المركزية لحركة "فتح":

"مرت أيام صعبة على وطننا وشعبنا في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية، بسبب الاحتلال الإسرائيلي الذي شن هجوماً شرساً على قطاع غزة، بالصواريخ والطائرات الأمر الذي يدل على أنه لا يريد السلام، ومع ذلك نحن نريد السلام ونسعى لتحقيقه".

وأضاف الرئيس عباس "هذه القضية نحن نتابعها، ونتابع ما يجري في الكنيست من قرارات، بالإضافة إلى ما يجري في الأمم المتحدة التي نرجو أن نركز عليها، خاصة بعد استكمالنا لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وهو شيء مهم حيث نجحنا بعقد المجلس الوطني، وان شاء الله المجلس المركزي يعقد قريباً، وبذلك نكون قد استكملنا كل مؤسسات المنظمة، وهذا شيء في منتهى الأهمية، لأنه لن يعود أحد يستطيع اختراقنا أو أن يلعب هنا أو هناك، فالمنظمة ومؤسساتها متكاملة وقادرة على أن تعمل بشكل جاد، وهو ما لاحظناه خلال الفترة الماضية".